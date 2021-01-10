"Британский" вариант коронавируса проник в Россию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первый случай заражения "британским" вариантом коронавируса выявлен в России. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пациент "чувствовал и чувствует себя хорошо", у него не было никаких симптомов. Мутировавший вирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.

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Первые сведения о новом, более заразном варианте коронавируса появились в Великобритании в декабре. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычного SARS-CoV-2. На сегодняшний день "британский" вариант коронавируса выявлен, по меньшей мере, в 41 стране.

Еще одну новую мутацию впервые обнаружили в ЮАР, впоследствии она проникла и в другие страны.

А 10 января власти Японии сообщили об обнаружении мутации, не совпадающей ни с "британской", ни с "южноафриканской". Она была выявлена у четырех человек, прилетевших из Бразилии и сразу же помещенных в карантин. По данным японского ведомства здравоохранения, нет сведений, что этот вариант вируса более заразен, чем другие.

Согласно официальным данным в России с начала пандемии коронавирусом заразились более 3,4 млн человек. Полностью излечились почти 2,8 млн пациентов. От последствий легочного заболевания COVID-19 скончались около 62 тыс россиян.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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