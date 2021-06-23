Британское Минобороны опровергло стрельбу в сторону эсминца Defender
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британские военные опровергли заявление Минобороны России о том, что по нарушившему российскую границу у берегов Крыма эсминцу HMS Defender был открыт предупредительный огонь.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении пресс-службы британского Минобороны.

В среду Минобороны России сообщило, что британский эсминец нарушил границу в районе мыса Фиолент в Крыму и не реагировал на предупреждения, так что российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь. Кроме того, бомбардировщик Су-24М сбросил перед кораблем-нарушителем несколько бомб.

В британском военном ведомстве предположили, что российские военные проводили учебные стрельбы в акватории Черного моря, заверив при этом, что в сторону эсминца Defender предупредительных выстрелов не делалось.

"Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. В сторону HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Минобороны Британии в Twitter.

HMS Defender — один из шести эсминцев ПВО с управляемым ракетным оружием (УРО), построенных для британских ВМС. Был введен в состав британского флота в 2013 году. Основу вооружения Defender составляет зенитный ракетный комплекс PAAMS, предназначенный для обороны корабельных соединений от атак с помощью ракет, в том числе сверхзвуковых. Кроме того, на эсминце установлена 114-мм пушка и несколько зенитных орудий. Корабль также способен нести на борту роту морских пехотинцев.

В Черное море Defender вошел в середине июня вместе с нидерландским фрегатом Evertsen. До того эсминец находился в Средиземном море в составе авиагруппы британского авианосца Queen Elizabeth. 21 июня на борту находившегося в Одессе Defender министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз для ВМС Украины.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

54

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается