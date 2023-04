Брюссель: Боеприпасы стран ЕС готовы для передачи Киеву

Страны ЕС уже поставили Украине боеприпасов более чем на 600 млн евро и следующая партия на подходе, сообщают высокопоставленные чиновники Евросоюза.

В Брюсселе сообщают о готовности для передачи Украине большого количества обещанных боеприпасов. Так, верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 21 апреля, что в рамках трехступенчатого плана по совместной закупке странами ЕС боеприпасов для ВСУ уже сделаны закупки на сотни миллионов евро.

"Я говорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить, что ЕС выполняет свои обязательства по поставке боеприпасов Украине. С 9 февраля было доставлено более 66% от первого миллиарда евро", - написал он у себя в "Твиттере". Под первым миллиардом евро подразумевается первая ступень плана Евросоюза, в рамках которой страны предоставляют Украине имеющиеся в наличии у их собственных армий боеприпасы, за что затем получают компенсацию из Европейского фонда мира. На этот этап Совет ЕС выделил из фонда 1 миллиард евро.

Это означает, что страны Евросоюза уже подали заявки на возмещение этой суммы из Европейского фонда мира, пояснил высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Согласно плану, на первом этапе странам оплачивают 50-60 процентов от стоимости переданных ими Украине боеприпасов.

В другом твите Боррель сообщил, что в Украину "уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро" и работа над совместными закупками продолжается. Чиновник в Брюсселе не смог объяснить связь между приведенными Боррелем цифрами, однако заверил, что следующая партия боеприпасов "уже готова отправиться в Украину" и скоро будет получена Киевом.

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.

Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.

Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.

Work on joint procurement ongoing.

EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails.