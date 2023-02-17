Брюссельскому "Писающему мальчику" подарят эстонский народный костюм

Расположенный в Брюсселе фонтан Manneken-Pis ("Писающий мальчик"") в честь 105-й годовщины Эстонской Республики получит новый эстонский народный костюм.
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Посольство Эстонии официально передаст костюм городу в ратуше Брюсселя. Состоится прием посла для дипломатического корпуса и местных эстонцев. Инициатором проекта по изготовлению костюма стал Центр эстонской народной культуры. Партнеры проекта — НКО Rahvarõivas и Эстонский союз народного искусства и рукоделия.
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