"Будем помогать, пока Украина борется за независимость". Лидеры Германии, Франции и Италии добрались до Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис встречаются в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Лидеры европейских стран, одетые в отглаженные деловые костюмы, выглядели контрастно рядом с украинским президентоим, который с начала войны появляется на людях только в зеленой армейской футболке.

Европейские лидеры утром в четверг вместе приехали в Киев на украинском поезде. "Это важный момент. Это послание единства, которое мы адресуем украинцам", — сказал Макрон по приезде в столицу Украины.

Тем же утром в Киеве сработали сирены воздушной тревоги. "Для жителей столицы это обычное дело, но для высокопоставленных гостей из Франции, Италии и Германии — напоминание, что они приехали в страну, где идет война", — пишет корреспондент Би-би-си в Киеве Ник Бик.

Сразу после прибытия в Киев Драги, Макрон, Шольц и Йоханнис отправились в Ирпень — пригород украинской столицы, тяжело пострадавший в дни наступления российской армии в начале полномасштабного вторжения.

Их сопровождали военные в боевой экипировке, но на самих политиках бронежилетов заметно не было, сообщает Рейтер.

"Это героический город, помеченный шрамами варварства", — сказал Макрон во время осмотра Ирпеня.

Олаф Шольц опубликовал оттуда твит. "Ирпень, как и Буча, уже давно стал символом невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного кровопролития", — написал канцлер Германии.

"Чудовищные разрушения в этом городе это мемориал — эта война должна закончиться", — подчеркнул он.

Ирпень стал известен на весь мир после того, как оттуда появились фотографии с мирными жителями, спасающимися от нападения российских военных по взорванному мосту.

Своим приездом лидеры четырех стран хотят показать, что едины в стремлении поддержать эту страну, написал в "Твиттере" официальный представитель правительства Германии.

В интервью изданию Bild по пути в Киев канцлер Германии Олаф Шольц пояснил: "Мы хотим не просто продемонстрировать солидарность, но внести ясность по поводу наших намерений продолжать посылать помощь — финансовую и гуманитарную, но также и оружие".

"Будем помогать все время, пока Украина борется за независимость", — подчеркнул Шольц. Это звучало как ответ на политикам и комментаторам на Западе, которые указывают, что поддержка Украине не может продолжаться вечно и что нужно стремиться завершить войну путем переговоров, даже ценой территориальных уступок Украины.

Комментируя санкции против России, он заявил, что они "способствуют тому, что Россия откажется от своей операции и выведет войска".

При этом Франция "выступает за полную победу Украины, с восстановлением ее территориальных границ до нападения России, включая Крым", — цитирует корреспондент издания Economist Софи Педдер французский дипломатический источник.

Поездку политиков в Киев согласовывали несколько недель. Но никакой официальной информации о дате визита по соображениям безопасности заранее не распространялось.

Визит проходит на фоне стремления Киева стать членом Европейского союза.

Еврокомиссия заявила, что в пятницу даст рекомендации относительно перспектив членства Украины в блоке.

Выступая в среду в Румынии после встречи с дислоцированными там французскими войсками, Макрон сказал, что Европейский союз должен послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, которые героически сопротивляются уже несколько месяцев.

Исторический визит на фоне критики

Четверо европейских лидеров приехали, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для них это первый визит в Киев после февральского вторжения России в Украину. Ранее там уже побывали официальные лица из многих стран, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Власти Украины, на которую 24 февраля напала Россия, обвиняли западную Европу — в особенности Францию и Германию — в нерешительности и затягивании поставок оружия.

В начале июня Эммануэль Макрон призывал к переговорам между Россией и Украиной и предостерегал Запад от "желания унизить или оскорбить" Россию или ее лидера.

Тогда же, выступая в Белом доме, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в Европе хотели бы "обдумать возможность заключения перемирия и возобновления продуктивных переговоров".

А Шольца обвиняют в том, что тот является главной тормозящей силой обещанных поставок оружия в Украину даже в его собственной стране.

Как комментировали в России поездку в Киев европейских лидеров

Пресс-секретарь президента Путина Песков сказал, что передача Европой оружия Украине будет "бесполезной и продолжит страдания людей".

"Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", — добавил Песков. Судя по всему, имеется в виду призыв не сопротивляться оккупации Россией украинских территорий.

Также намекая, что поражение Украины неизбежно, Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр России, а ныне зампред Совбеза России, опубликовал новый неортодоксальный твит — на этот раз с использованием оскорбительных национальных стереотипов.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", — написал Медведев.