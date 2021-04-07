Будущее бананов под угрозой: мировые плантации губит агрессивный грибок

"Грибок с высокой поражающей способностью угрожает бананам. В особой опасности находится именно самый продаваемый сорт", — пишет немецкое издание Die Welt.

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"Когда в конце XIX века в Южной Америке грузили на корабли первые изогнутые плоды желтого цвета, чтобы отправить их на север, вероятно, вряд ли кто-то поверил бы, что спустя 130 лет бананы все еще будут самым продаваемым фруктом на планете, а их доля в мировой торговле будет оцениваться в более чем 30 млрд евро", — отмечает журналист Михаэль Гассманн.

"В странах-производителях выращивание бананов обеспечивает работой сотни тысяч людей, в странах-потребителях они пользуются спросом как полезный продукт питания. В Германии банан является вторым по популярности фруктом после яблока, а годовое потребление бананов составляет ни много ни мало 11 кг на душу населения", — пишет издание.

"Но теперь история успеха банана оказывается под угрозой. После того, как более четверти века назад на Тайване впервые была обнаружена поражающая растения болезнь под названием Tropical Race 4 (TR4), агрессивный грибок распространяется все быстрее. Сначала в Азии, затем в Австралии. В 2016 году он был обнаружен в Африке и Пакистане. В 2019 году сбылось то, чего опасались все: TR4 достиг Южной Америки, главного региона по выращиванию бананов для мировой торговли".

"В Колумбии и Гондурасе уже закрыты первые плантации. Средства обезвредить долгоживущие споры грибка в почве пока не существует. От грибка не избавиться и при помощи химикатов. Это значит, что зараженные площади, как правило, нельзя будет использовать в течение 30-40 лет", — говорится в статье.

"Но есть надежда, — отмечает издание. — После того, как австралийский биотехнолог Джеймс Дейл создал генетически модифицированные бананы популярного в мировой торговле сорта Cavendish, невосприимчивые к TR4, промышленность теперь намерена вложить финансовые средства, чтобы поддержать следующий шаг: попытаться вывести сорт резистентных бананов, не подвергшихся генной модификации".

Для этого планируется использовать технологию генетических ножниц Crispr/Cas, однако разработка таких сортов займет несколько лет. При этом вредитель поражает именно сорт Cavendish, на долю которого приходится 95% мировой продажи бананов, отмечает издание.

"Несмотря на серьезную угрозу производству бананов потребительские цены пока остаются на удивление стабильными. (…) Одной из причин стабильности является то, что производители в Южной и Центральной Америке относительно хорошо сдерживают распространение болезни растений. (…)К тому же бананы — один из ключевых продуктов розничной торговли. Каждый покупатель знает цены и сравнивает их. (…) Поэтому велик психологический барьер, препятствующий повышению цен", — поясняет Die Welt.

"В 1960-е годы на рынке преобладали бананы сорта Gros Michel, а не Cavendish — и они, в сущности, были лучше сегодняшних. Бананы Gros Michel были более крупными, сладкими и ароматными, и чистить их было легче, чем Cavendish. Но затем их вытеснил грибок TR1, близкий родственник TR4, и сегодня они почти исчезли", — говорится в статье.

"Во многих экваториальных странах Азии, Африки и Америки бананы играют такую же важную роль в рационе, как у нас картофель или рис. Лишь около 15% всего мирового урожая бананов, оцениваемого ежегодно примерно в 114 млн тонн, отправляются на экспорт".

"Таким образом, если бананы окажутся под угрозой, люди лишатся не только вкусного, хотя и заменимого фрукта, но и одного из основных продуктов питания. Поэтому так важно, чтобы ученые преуспели в борьбе с этой болезнью", — резюмирует Die Welt.