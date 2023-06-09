Будущее Каховского водохранилища: восстановить, улучшить, оставить как есть?

После разрушения плотины Каховской ГЭС фактически завершилась 70-летняя история одноименного водохранилища. Того самого, которое одни называли "чудом советской инженерной мысли", а другие — "убийцей природы". Что с ним делать дальше?

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После разрушения плотины Каховской ГЭС фактически завершилась 70-летняя история одноименного водохранилища. Того самого, которое одни называли "чудом советской инженерной мысли", а другие — "убийцей природы". Что с ним делать дальше?

Корреспондент BBC News Украина Олег Черныш поговорил с экспертами, которые придерживаются противоположных точек зрения на то, нужно ли его восстанавливать после катастрофы. Это сокращенный пересказ его материала, полная версия которого на украинском языке доступна здесь.

Каховскую ГЭС российские военные захватили уже в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. Год и три месяца спустя плотину прорвало, и большинство специалистов считают, что, скорее всего, это произошло из-за минирования и взрыва россиянами внутри сооружений.

В ночь на 6 июня 2023 года были уничтожены сразу несколько пролетов самой плотины, машинный зал и другие здания ГЭС.

Тысячи тонн воды начали стремительно выходить из Каховского водохранилища, затапливая города и поселки ниже по руслу Днепра.

Киев назвал это самой страшной рукотворной экологической катастрофой XXI века. Москва свою причастность к трагедии до сих пор отрицает.

Теперь, когда "Каховского моря" больше нет, некоторые вспоминают об истории его появления и контраргументах, которые существовали в то время.

Инженерное чудо, погубившее заповедник



Каховская ГЭС, построенная на Днепре в 1950-е годы, была высоко амбициозным проектом для руководства СССР.

Ее водохранилище площадью около 2 тыс. квадратных км стало самым большим в мире на тот момент и дало гигантский толчок развитию промышленности и фермерства на юге Украины.

Но параллельно "Каховское море" нанесло огромный вред как экологии и археологии, так и личному имуществу и семейной памяти людей.

Вместе с тремя десятками прибрежных сел под толщами воды оказался практически полностью похоронен Великий луг — заповедная зона, когда-то принадлежавшая Запорожской Сечи, с ее уникальной экосистемой и артефактами казацкой поры.

70 лет назад не все были согласны с решением о строительстве водохранилища. И сейчас вопрос о том, нужно ли его возвращать, не для всех является однозначным.

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Противоположные точки зрения имеют экологи и политики. Хотя последние уже просчитали сроки и стоимость восстановления "искусственного моря".

Тенденция к восстановлению рек



"Буду непопулярным… восстановление Каховской ГЭС будет большим преступлением против окружающей среды, чем ее разрушение", — написал 6 июня киевский эколог Михаил Петелицкий.

Он не одинок в своем мнении. В западном мире распространена тенденция к возрождению естественного течения рек с целью восстановления и защиты экосистем, объясняет в интервью BBC News Украина профессор Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко.

В соответствии с природоохранной программой Евросоюза, к 2030 году на его территории должно быть восстановлено до естественного состояния 25 тыс. километров рек. Это касается европейских водоемов, ограниченных дамбами, плотинами или каналами.

"Это нормальная практика в Европе. Они начали восстанавливать естественное течение рек и разрушать дамбы", — говорит Мойсиенко, доктор биологических наук и член правления Украинской природоохранной группы.

Ученый настаивает, что по такому пути должна пойти и Украина, чтобы восстановить Великий луг, уничтоженный 70 лет назад при строительстве Каховской ГЭС.

"Это был старый советский проект, я думаю, нужно искать альтернативные пути", — говорит Мойсиенко.

По мнению эксперта, Запорожскую АЭС, сельское хозяйство и людей можно обеспечить водой и электроэнергией, создав водохранилища на менее крупных реках, либо за счет строительства насосных станций на Днепре.

Возможность восстановить почти 200 тыс. гектаров украинских степей, лугов и пойменных лесов просто нельзя упускать, настаивает профессор Мойсиенко.

По его словам, при помощи западных стран и природоохранных организаций на это может уйти около 10 лет.

Снова построить ГЭС — это самое простое решение, говорит эколог, но правительство должно рассмотреть другие варианты, учитывающие интересы и природы, и промышленности.

Аргументы в пользу восстановления ГЭС



Однако вопрос о том, восстанавливать этот объект или нет, перед украинскими властями не стоит.

"После деоккупации нам придется строить новую станцию", — уверяет генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, уже готовятся первые проектные решения о том, как перегородить разрушенную плотину и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.

"Каховская ГЭС очень нужна Украине с точки зрения обеспечения электроэнергией", — объясняет в интервью BBC News Украина Александр Харченко, директор украинского "Центра исследования энергетики".

Но есть нюанс — последний год и три месяца после захвата ГЭС российскими войсками Каховская станция не работала и, соответственно, не поставляла электричество в единую энергосистему. При этом страна, хотя и с трудом, но смогла пережить тяжелый зимний период и обеспечивает себя энергетикой из других источников, прежде всего атомных станций.

"Проведем аналогию, — замечает на это Александр Харченко. — Предположим, что у вас в квартире в течение какого-то времени не будет холодильника. Вы погибнете от этого? Нет. Но будет ли вам комфортно и удобно? Думаю, что нет. Будете ли вы вы нести убытки? 100%, потому что у вас будут портиться продукты".

Так же и Каховская ГЭС, заключает эксперт, чрезвычайно необходима для украинской энергосистемы. Во-первых, это дополнительные "маневренные мощности", позволяющие регулировать потребление в системе, а во-вторых, это "чистая энергетика", то есть та, которая не загрязняет окружающую среду.

Александр Харченко отмечает, что без водохранилища крупные предприятия Днепропетровской области не смогут работать даже на 50% своей мощности.

А Игорь Сирота указывает на критическую потребность в пресной воде для населения в южных регионах.

"Еще раз хочу подчеркнуть — весь Днепровский каскад обеспечивает львиную долю населения региона пресной водой (…) Перегораживать и восстанавливать Каховское водохранилище необходимо", — сказал он в интервью "Украинской правде".

Глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко говорит о проблемах для украинского судоходства из-за отсутствия Каховского гидроузла.

"Каховский шлюз был крайним днепровским шлюзом, выпускавшим все суда в сторону открытого моря. Фактически нам перекрыли ворота для украинского экспорта".

По оценкам украинских властей, на строительство новой ГЭС уйдет пять лет работы в ежедневном и круглосуточном режиме. Стоимость проекта — примерно 1 млрд долларов.

Бывший замминистра финансов Украины Артем Шевалев, который сейчас входит в Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), считает что финансироваться этот проект должен не только из бюджета страны.

"По моему мнению, восстановление Каховской ГЭС должно стать одним из интереснейших примеров частно-государственного партнерства или привлечения частного сектора к этой инициативе каким-то другим способом", — сказал он в комментарии BBC News Украина, добавив, что и международные кредиторы также должны присоединиться.

По мнению финансового эксперта, вопрос о том, восстанавливать или нет Каховскую ГЭС, решается просто. Следует учитывать, насколько важен этот объект для экономической и энергетической безопасности Украины, говорит он.