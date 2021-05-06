Бундестаг ФРГ одобрил привилегии для привитых и переболевших ковидом
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Новые правила для жителей Германии, получивших прививку от COVID-19 или переболевших им, теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.

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Германский бундестаг в четверг, 6 мая, одобрил распоряжение правительства страны о новых правах тех, кто получил прививку от COVID-19 или перенес это заболевание.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа, ограничения на социальные контакты, а также проведение экспресс-тестов, необходимых, например, для посещения магазинов, парикмахерских или музеев. При этом привитые и переболевшие ковидом не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции в 1-2 метра по отношению к другим гражданам.

Документ был принят правительством Германии 4 мая. Теперь он должен быть одобрен бундесратом (представительство федеральных земель), голосование запланировано на 7 мая. Если это произойдет, то новые правила могут вступить в силу уже 9 мая, заявил ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

"Аварийный тормоз" для всей страны

В конце апреля в Германии были приняты поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG), подразумевающие единые для всей страны правила по ужесточению мер борьбы с коронавирусом ("аварийный тормоз"). Так, для округов и городов с высоким уровнем инфицирования предусмотрены ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов.

В Германии за последние сутки число случаев COVID-19 выросло почти на 22 тысячи до более чем 3,47 млн. Минимум одной дозой вакцины на данный момент привиты более 25,4 млн жителей страны или 30,6% взрослого населения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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