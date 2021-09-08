Бундестаг одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Бундестаг постановил, что политика федерального правительства и отдельных земель в борьбе с пандемией COVID-19 должна основываться в первую очередь на числе пациентов с этим диагнозом в больницах Германии. Изменения в Закон об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG) одобрены во вторник, 7 сентября, голосами депутатов от блока Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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Так, основанием для возможных ограничений больше не будет семидневный коэффициент заражаемости. Вместо этого хотят учитывать показатель частоты госпитализаций, который свидетельствует о том, сколько пациентов на 100 000 жителей поступило в больницы в течение семидневного периода. При этом земли в ФРГ смогут проводить региональную оценку того, насколько сильна нагрузка на отдельные лечебные учреждения.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), показатель по количеству госпитализаций составлял на 7 сентября 1,69.

Сотрудники детсадов и школ должны уведомлять работодателей о вакцинации

Кроме того, поправки в закон предусматривают, что сотрудники детских садов, школ и домов престарелых должны будут в дальнейшем уведомлять работодателей, были ли они вакцинированы от коронавируса. В Германии от коронавируса полностью привито более 61 процента населения. Около 66 процентов жителей страны получили как минимум одну прививку от ковида.

По состоянию на утро 8 сентября общее число официально зарегистрированных инфицированных в ФРГ достигло с начала пандемии 4 030 681 (плюс 13 565 за сутки), сообщил RKI. За минувшие 24 часа скончались 35 человек с диагнозом COVID-19. Таким образом совокупное количество летальных исходов с начала пандемии составило в ФРГ 92 448.

Вирус выявлен более чем у 222 миллионов жителей мира

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии, по данным волонтеров Worldometer, выявлен более чем у 222 млн жителей планеты, свыше 4,5 млн больных умерли, около 199 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 41 млн) и летальных исходов (свыше 667 тысяч) приходится на США.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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