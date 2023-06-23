Бунт Пригожина: в Москве наблюдается скопление бронетехники, второе заявление главы ЧВК "Вагнер"

После заявлений главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в Москве были усилены меры безопасности, а важнейшие объекты взяты под охрану. В центре Москвы в ночь на субботу наблюдается скопление бронетехники (в частности, замечены бронетранспортеры) и вооруженных военных.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Свидетели сообщают, что заметили техники и военных на Большой Дмитровке, где расположен Совет Федерации, а также на Никольский улице, рядом с кварталом, занимаемым администрацией президента РФ, и Красной площадью.

Также очевидцы сообщают, что бронемашины находятся на Котельничеслкй набережной, Пречистинке, на Кутузовском проспекте и Минском шоссе.

По словам источника в ГУВД Москвы, бойцов ОМОН и СОБР вызвали всех по тревоге. Над центром Москвы летают боевые вертолеты.

ТГ канал "Осторожно Москва" пишет, что в Москве патрули останавливают автомобили для проверки. На въездах в город машины тормозят для проверки документов. Очевидцы сообщают, что обследуют автомобили выборочно. Особое внимание уделяется грузовикам.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, который утверждает, что не связан в ФСБ сообщил, что в Центре Вагнера в Питере проходит обыск с участием спецназа.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую пятницу основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал серию сообщений, в которых обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по позициям наемников. Источники телеканала "Воля" сообщают, что удар по лагерю ЧВК Вагнер был местью Пригожину за устроенный им год назад артиллерийский удар по штабу ЧВК в Попасной. Там в тот момент находились офицеры ГУ ГШ.

Пригожин объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России, назвав его "маршем справедливости".ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу, а президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации.

Обстановка в Ростове: на улицах бронетехника Росгвардии и полиция.

На Горького/ Буденновском появились Тигры и БТРы. Буденновский от Горького до Пушкинской перекрыт в обе стороны, сообщает 161.ру pic.twitter.com/NQ0RlNWs5r

— Улан Джумаков 🇰🇬 (@DzhumakovUlan) June 23, 2023





Главнокомандующий ВКС России и бывший командующий Объединенной группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться, сообщает Deutsche Welle.

"Пока не поздно", необходимо "подчиниться воле и приказу" президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации, а проблемы решать "мирным путем", заявил Суровикин, которого считают союзником Евгения Пригожина в структурах министерства обороны РФ. "Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в тяжелое для страны время", — сказал генерал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также к ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он заявил, что действия Пригожина это "удар в спину стране и президенту" и государственный переворот. Он призвал их одуматься и сказал что применения вооруженных сил против подразделений Вагнера не было и не будет и сравнил такие действия с гражданской войной.

Тем временем ТГ-канал АСТРА со ссылкой на очевидцев сообщает о перемещениях военной техники в Новочеркасске.

На Первом канале Российского Телевидения вышел экстренный выпуск новостей. Ведущая Екатерина Андреева со ссылкой на ФСБ сообщила, что уголовное дело против Евгения Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу возбуждено "в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России".

"Заявления и действия Евгения Пригожина, отметили в ФСБ, фактически являются призывами к гражданскому конфликту на территории страны. Это удар в спину нашим военным. В ФСБ все также расценивают, как информационную провокацию и призывают бойцов ЧВК "Вагнер" не совершать непоправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию" — такое заявление зачитала в прямом эфире Екатерина Андреева.

Тем временем Евгений Пригожин, молчавший несколько часов, записал еще одно голосовое сообщение. Уверяет, что вагнеровцы "входят в Ростов", а пограничники "обнимаются с бойцами". Об этом сообщает BBC. Никаких фото или видео объятий нет.

Пригожин заявил также, что начальник Генштаба Валерий Герасимов дал команду "поднять самолеты и открыть огонь по колоннам ЧВК Вагнер, "которые идут среди мирных машин", однако, по его данным, пилоты отказались выполнить приказ.

"Мы пересекли госграницу во всех местах. Пограничники обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Против нас кинули срочников, которые отходят в сторону. […] Идем дальше. Если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех. Мы идем до конца", — заявил глава ЧВК "Вагнер".

Региональный портал Ростовской области 161.ru сообщает, что никаких подтверждений входа вагнеровцев в Ростов нет. По данным портала въезд в город перекрыт как со стороны украинской границы, так и со стороны Москвы (трасса М4 ДОН и Новочеркасское шоссе). Над городом летают вертолеты, слышен гул военной авиации. Штаб Южного военного округа в центре Ростова-на- дону охраняют военнослужащие ВС РФ.

По словам источника портала в силовых структурах, на границу с ЛДНР направлена военная техника из Ростовской области для обеспечения максимальной безопасности на границах.

"Сейчас силовые структуры направлены на поиски и задержание подозреваемых в незаконном пересечении границы. По нашей информации, границы с Ростовской областью могли пресечь порядка десятка военнослужащих с оружием", — сообщил собеседник.

К 03.00 ночи ситуация в Ростове оставалась напряженной, но спокойной. Видео или фото колонн техники "вагнеровцев" пока никто не опубликовал.