Бюджет саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе может составить 30 млн евро

Бюджет саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году может составить 30 млн евро, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы.

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Как указали в министерстве, встреча организуется за счет средств страны-организатора.

Саммит состоится в выставочном зале Litexpo.

Как подчеркнули в МИД, Литва способна организовать мероприятие и принять прибывающих гостей, но нестабильная геополитическая и экономическая ситуация создает проблемы.

"Самые серьезные вызовы могут принести нестабильная геополитическая ситуация, разорванные логистические цепочки (возможно влияние на сроки доставки необходимых товаров), экономические изменения, которые могут повлиять на окончательный бюджет мероприятия", — сказали в министерстве.

Планируется, что встреча глав стран НАТО состоится в Вильнюсе в июне 2023 года.