Суд в Германии приговорил к двум годам условно 97-летнюю женщину, обвиненную в соучастии в Холокосте. Ирмгард Фюрхнер работала секретарем в концентрационном лагере Штутхоф на территории современной Польши.

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Прокуроры утверждали, что, занимаясь корреспонденцией коменданта лагеря и выполняя другие административные обязанности, Фюрхнер способствовала работе концлагеря, в котором умерли или были убиты 65 тысяч человек.

Ее адвокаты настаивали, что она не знала о происходивших там массовых убийствах.

В конце судебного процесса Фюрхнер, чье изображение по решению суда в СМИ не публиковали, выразила сожаление, впервые прервав молчание по поводу обвинений.

"Я сожалею обо всем, что произошло", — заявила она в суде города Итцехо.

Процесс над Фюрхнер многие считают беспрецедентным, поскольку она не состояла в воинском звании, а числилась нанятым гражданским лицом. К тому же она первая женщина за много лет, которую судили за нацистские преступления.

В сентябре 2021 года, перед началом процесса, она попыталась скрыться, сбежав из дома престарелых. Ей удалось скрываться от полиции в течение нескольких часов, однако в итоге ее задержали в соседнем Гамбурге и продержали под стражей пять дней.

Ее адвокаты требовали оправдательного приговора, утверждая, что представленных в ходе процесса доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что она знала об убийствах.

Лагерь Штуттгоф был частично разрушен, в сохранившейся части теперь мемориал (Фото: EPA)

Ирмгард Фюрхнер работала в офисе начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943-45 годах. В то время ей было 18-19 лет, поэтому ее дело рассматривает ювенальнй суд: в Германии того времени этот возраст считался подростковым.

В лагере, расположенном недалеко от современного Гданьска, погибло около 65 тысяч человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных, заявили прокуроры.

Согласно материалам дела, Фюрхнер писала под диктовку приказы офицера СС и вела его переписку.

Прокурор Макси Вантцен потребовала для нее двух лет условно — это максимальный возможный срок, не требовавший заключения Фюрхнер в тюрьму.

"Этот процесс имеет выдающееся историческое значение", — сказал Ванцен, добавив, что с течением времени суд может оказаться последним процессом такого рода.

Вантцен поблагодарила свидетелей, многие из которых также выступали в качестве соистцов, отметив, что они рассказали об "абсолютном аде" лагеря.

По мнению прокуроров, деятельность подсудимой обеспечивала бесперебойную работу лагеря и позволила ей знать обо всех подробностях этой работы.

Более того, по словам Вантцен, "опасные для жизни условия" — нехватка пищи и воды, а также распространение смертельных заболеваний, включая тиф, — поддерживались намеренно и не заметить их было невозможно.

Вантцен заявила, что, несмотря на преклонный возраст обвиняемой, суд над ней по-прежнему важен, поскольку последние оставшиеся в живых бывшие нацисты постепенно умирают по естественным причинам, и нужно успеть составить максимально подробный отчет об их преступлениях.

В последние годы несколько похожих дел пришлось прекратить, поскольку обвиняемые умерли или физически не могли предстать перед судом. Например, в марте 2021 года перед судом предстал охранник того же лагеря Штуттгоф, но завершить процесс не удалось: судья признал состояние здоровья обвиняемого непригодным для участия в слушаниях.

Начало серии таких процессов положило дело Ивана Демьянюка, которого в 2011 году осудили на основании того, что он был частью нацистской системы убийств. Его дело создало прецедент и позволило провести несколько похожих судебных процессов, в которых обвинительные приговоры были вынесены на основании именно этих соображений, а не за конкретные эпизоды жестокого отношения или убийства.