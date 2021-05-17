Бывшая неформальная советница Рейгана попросила российское гражданство

Американская писательница Сюзанна Масси, которая работала в Госдепартаменте США и была неформальным советником президента Рональда Рейгана по СССР, в эфире НТВ попросила у Владимира Путина российское гражданство, пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня для меня крайне важно оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честь для меня", — сказала Масси.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту просьбу, сказал, что "на этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры".

Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была неформальным советником Рональда Рейгана по отношениям с СССР и посредником между американским президентом и Михаилом Горбачевым. Она с 1960-х годов изучала историю России и СССР и написала несколько книг по истории русской культуры.