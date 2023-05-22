Бывшего главреда Nexta Романа Протасевича помиловали

Бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ранее приговоренного к восьми годам колонии в Беларуси, сегодня помиловали. Об этом со ссылкой на самого Протасевича сообщает "Белта".

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"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость. […[ Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение", — цитирует информагентство слова экс-главреда Nexta.

В начале мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годами колонии. Всего его обвиняли по 11 статьям УК Беларуси, в том числе в разжигании социальной вражды, организации массовых беспорядков, создании и руководстве экстремистским формированием, дискредитации Республики Беларусь.

Вместе с Протасевичем приговоры были вынесены в отношении основателя Nexta Степана Путило и экс-редактора канала Яна Рудика. Их приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно. Эти два приговора вынесены заочно — Путило и Рудик находятся за пределами Беларуси.

Telegram-канал Nexta получил широкую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Белорусские власти объявили канал "экстремистским формированием".

Протасевича задержали в мае 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту Минска из-за заведомо ложного сообщения о "минировании", которое было отправлено пилотам по указанию высокопоставленных белорусских чиновников. Вместе с активистом задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу — ее ранее приговорили к шести годам заключения, сейчас Минск готовит ее экстрадицию в Россию.

Впоследствии экс-главред Nexta заявлял, что сотрудничает со следствием, "чтобы искупить тот вред", который "нанес стране". Родители Протасевича призывали относиться к этим заявлениям критически, поскольку на их сына оказывали "физическое воздействие".