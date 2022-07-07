Бывшего издателя "Медузы" Илью Красильщика объявили в розыск – его обвиняют по делу о "фейках" про российскую армию
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Бывший издатель "Медузы" Илья Красильщик, ставший фигурантом уголовного дела о "фейках" про вооруженные силы РФ, объявлен в розыск. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на базу данных МВД РФ, пишет "Медуза".

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О том, что Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о "фейках" о российской армии, стало известно 22 апреля. Поводом для дела стал пост о событиях в Буче, который Красильщик опубликовал в своем инстаграме 3 апреля. Красильщик, комментируя сообщения об уголовном деле, заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

В июне Красильщик запустил новый проект "Служба поддержки" — это медиа и сервис для помощи пострадавшим в связи с агрессией России против Украины.

Илья Красильщик — бывший главный редактор "Афиши", бывший издатель "Медузы" и бывший руководитель "Яндекс.Лавки".

Статья о "фейках" про российские Вооруженные силы появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после начала российского вторжения в Украину. Известно о десятках уголовных дел, которые возбуждены по этой статье. Среди обвиняемых журналист Александр Невзоров и блогер Вероника Белоцерковская.

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