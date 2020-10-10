Бывшего президента Киргизии и его сыновей задержали по делу об организации массовых беспорядков

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, освобожденный протестующими из СИЗО в ночь на 6 октября и переведенный под домашний арест, снова задержан в результате операции Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД страны.

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Основанием для задержания Атамбаева стало следственное поручение "в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

Вместе с экс-президентом задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев, ранее служившие в президентской охране. Также задержан бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который тоже был освобожден в ночь на 6 октября сторонниками Атамбаева.

Супруга экс-президента Раиса Атамбаева сообщила о задержании своих сыновей Кадыра и Сеида. В ГКНБ это опровергли, в МВД подтвердили их задержание в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках, сообщает АКИpress.

Соратница экс-президента, представитель социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева ранее сообщила агентству, что спецназ приехал к резиденции Атамбаева в пригороде Бишкека Кой-Таше.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками принял участие в одном из митингов в центре Бишкека. Он заявил, что не намерен возвращаться во власть и не хочет занимать никаких должностей. Спустя некоторое время на его сторонников двинулась группа сторонников оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Киргизии 6 октября одобрил парламент республики. Они кидали камни и бутылки. В момент отъезда Атамбаева с площади неизвестный несколько раз выстрелил в его машину.

После инцидента ГУВД Бишкека начало досудебное производство по статье 264 ("Массовые беспорядки") и объявило в розыск стрелявшего.

Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков почти на две недели объявил в Бишкеке чрезвычайное положение и ввел в город войска. В городе введен комендантский час и особый режим въезда и выезда, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе "забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов".

Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручено направить в столицу "воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения".

На подъездах к центральной площади Бишкека Ала-Тоо в субботу появились бронетранспортеры и военные КамАЗы, а также бронированный автомобиль и патрульные машины, пишет "Медуза". Движение в центре Бишкека перекрыто.

Согласно приказу коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева, в городе с 21:00 до 5:00 будет действовать комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих деятельность комендатуры киргизской столицы и способствующих ей.

В городе также вводится запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими веществами; ограничение на продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков с 18:00 до 9:00 ежедневно; использование множительной техники, а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, если эти средства "могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки", передает 24.kg.

Также вводятся особые правила пользования связью на территории Бишкека. Указ ограничивает движение транспортных средств, в том числе иностранных, и разрешает их досматривать.

Приостанавливается деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, "препятствующих нормализации обстановки". В местах массового скопления граждан будут проверять документы, "в необходимых случаях при имеющихся данных о наличии у граждан оружия" разрешен личный досмотр. Частные мероприятия, свадьбы, дни рождения и другие торжественные мероприятия будут регулироваться.