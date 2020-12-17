Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны
Foto: DELFI.lt

Литву сковала пандемия коронавируса. На фоне трагической ситуации к жителям страны обращаются бывшие ее руководители.

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В видеообращении профессор Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте обратились к жителям и призвали их оставаться дома. "Давайте остановимся", — обращаются бывшие главы страны.

"Дорогие люди, так я обращался к вам 30 лет назад 13 января, когда вооруженный враг насмехался и хотел нашей гибели. Сейчас враг невидимый, но его жертвы умирают каждый день. (…) Давайте остановимся и одумаемся", — сказал Ландсбергис.

"Больницы уже переполнены. Врачи должны выбирать, кого из больных спасать в первую очередь. 100 000 больных и почти 1000 человек скончались. В этой жуткой статистике мы лидируем в Европе. (…) Поэтому я говорю, давайте остановимся", — обратился к жителям Адамкус.

"Это не цифры. Это судьбы людей. Это наши родители, друзья, братья и сестры. Некоторых мы уже не спасем, но остальных — еще можем. Введены серьезные ограничения, но это для того, чтобы мы быстрее могли вернуться к привычной жизни. Поэтому надо соблюдать эти ограничения, чтобы беречь себя и своих близких", — сказала экс-президент Грибаускайте.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните за несколько часов до вступления в силу ужесточенных требований карантина призвала жителей собраться и выполнять действующие указания.

"Сейчас нет легких решений, они коснутся всех. Но только, если мы все сплотимся, мы быстрее преодолеем этот период", — сказала во вторник глава правительства.

"Тогда правительство сможет быстрее облегчить режим и сделает это с удовольствием. А сейчас благодарю всех, кто оценивает угрозу вируса и выполняет указания", — прибавила премьер.

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Tags

Коронавирус Витаутас Ландсбергис Даля Грибаускайте
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