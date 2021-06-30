Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения

Спустя более чем 25 лет после окончания войны в Югославии Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) вынес решение по делу двух бывших сотрудников югославского Управления госбезопасности Йовицы Стинишича и Франко Симатовича. В среду, 30 июня суд приговорил к их к 12 годам заключения, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

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В частности, они признаны виновными в преследованиях, убийствах, депортации и насильственном перемещении хорватов и боснийских мусульман. По мнению обвинения, тем самым в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) они пытались создать "этнически чистую Великую Сербию".

Повторное рассмотрение дел после оправдательных приговоров



Суд повторно рассматривал дела 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, являвшихся ближайшими соратниками бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Их дело уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы, тогда их признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение в МОМУТ.

Станишич в 1990-е годы возглавлял Управление госбезопасности МВД Югославии, а Симатович командовал спецназом при этом ведомстве.

МОМУТ взял на себя функции МБТЮ



МТБЮ был создан в 1993 году для преследования лиц, совершивших военные преступления в ходе боевых действий в бывшей Югославии. В числе прочих трибунал рассматривал дело Милошевича, но в 2006 году процесс был закрыт в связи со смертью подсудимого. После истечения мандата МТБЮ его функции взял на себя МОМУТ, учрежденный в 2010 году в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

В 2016 году в Гааге был вынесен оправдательный приговор лидеру сербских радикалов Воиславу Шешелю, которого также обвиняли в военных преступлениях во время войны на Балканах. В 2017 году пожизненный срок за военные преступления получил генерал Ратко Младич, экс-командующий войсками боснийских сербов. В 2019 году МОМУТ ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения.