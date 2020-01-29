Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Об этом пишут ТАСС и telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Эту же информацию подтвердил Meduza сам Голунов, а также источник РБК, близкий к центральному аппарату Следственного комитета (СК).

По данным ТАСС и "Интерфакса", речь идет о пяти экс-полицейских, они находятся на допросе в СК. Источник РБК также подтвердил задержание пяти человек.

Летом 2019 года Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В операции участвовали оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. Журналист отверг все обвинения и связал преследование со своей журналистской деятельностью. В итоге через несколько дней, на фоне общественного резонанса, с Голунова сняли подозрения и отпустили из-под домашнего ареста.

После прекращения дела в отношении Голунова президент России Владимир Путин уволил с занимаемых постов начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Позднее в связи с задержанием Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении полицейскими полномочий, журналиста признали по нему потерпевшим. Имена проходящих по делу силовиков не назывались.