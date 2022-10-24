Бывший директор ЦРУ назвал условие вступления США в войну в Украине

На войне в Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством США, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью изданию L`Express, пишет The Moscow Times.

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По словам генерала, это произойдет, если Россия предпримет "шокирующие и ужасные" действия. Примеры он приводить не стал, однако отметил, что тогда страны Запада отреагируют "как многонациональная сила во главе с США, а не как армия НАТО".

При этом Петреус считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на эскалацию. "Российские силы уже уступают украинским, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт", — пояснил он.

По мнению генерала, сейчас армия Украины имеет стратегическое преимущество, а объявленные в РФ "частичная мобилизация" и выборочное военное положение не смогут существенно повлиять на ситуацию.

После освобождения Лимана Петреус говорил, что ошибки Путина на войне являются фатальными: "Он столкнулся с необратимой ситуацией. Никакие аннексии, никакие завуалированные ядерные угрозы не помогут ему выйти из того положения, в котором он оказался".

Петреус также предупреждал, что США и НАТО жестко отреагируют на применение Россией на войне тактического ядерного оружия. В ответ на такой удар союзные силы выведут из строя всю российскую армию в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, а также флот в Черном море.

Похожие заявления относительно ядерных угроз со стороны Кремля делали в Белом доме, руководстве ЕС и НАТО. В США пообещали России "катастрофу", в ЕС — уничтожение армии, в НАТО — "беспрецедентные последствия". Другие условия для прямого участия в боевых действиях в Украине страны Запада исключали.

Накануне стало известно, что США разместили в Европе элитную десантную дивизию "Кричащие орлы" из-за обострения напряженности между Россией и НАТО. 4700 военнослужащих были переброшены на военную базу в Румынии близ границы с Украиной для учений. При этом замкомандира дивизии предупредил, что в случае необходимости они готовы высадиться и на территорию Украины. Такой шаг последует в ответ на эскалацию или нападение на альянс со стороны России.