Бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом

Экс-претендент на пост президента Беларуси, банкир и филантроп Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что не совершал никаких преступлений. Государственное обвинение запросило для него 15 лет лишения свободы.

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Дело рассматривает Верховный суд Беларуси, 6 июля он вынесет приговор Бабарико и еще нескольким фигурантам так называемого "дела Белгазпромбанка". Бабарико — единственный, кто не признает свою вину в коррупции и отмывании денег. Остальные фигуранты — бывшие подчиненные Бабарико — пошли на сделку со следствием.

"Несмотря на то, что, наверное, признание … было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения [с коллегами по работе — Би-би-си] не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже никакого намека на возможность совершения противоправных действий", — сказал Бабарико.

Он добавил: "Знаю точно оценку, которую мне поставили мои дети. Они сказали самые важные для меня слова — за папу не стыдно".

57-летний Бабарико 20 лет возглавлял правление Белгазпромбанка — дочернего филиала российского Газпромбанка. Банк при нем жертвовал значительные средства на лечение больных детей и поддержку культуры.

12 мая 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Беларуси, назначенных на август. Официальные социологические опросы возможны только с санкции государства, но опросы читателей, которые проводили независимые СМИ, предсказывали ему уверенную победу в первом туре.

18 июня того же года Бабарико арестовали, обвинив в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взяток. Основной пункт обвинения: по версии следствия, Бабарико и его команда вывели 430 млн долларов на счета в латвийские банки. Сам Бабарико настаивает, что вся его деятельность даже не подразумевала возможности совершить преступление.

Вместе с бывшим топ-менеджером власти арестовали и его сына Эдуарда, который возглавлял его избирательный штаб. Amnesty International признала всех обвиняемых по "делу Белгазпромбанка" узниками совести.

До президентских выборов Бабарико так и не допустили — избирком Беларуси сообщил, что он не набрал необходимых 100 тысяч подписей. Штаб Бабарико заявлял, что за кандидата подписались 430 тысяч человек.

Первый адвокат Виктора Бабарико — Максим Знак арестован в октябре 2020-го года, второй, Александр Пыльченко, в том же месяце был лишен профессионального статуса и выбыл из дела.

"Уголовное преследование и заключение под стражу Бабарико, его близких, друзей и бывших коллег использовано не для целей реального раскрытия преступления… не для целей уголовного права и уголовного процесса, а стало инструментом дискриминации по мотиву политических убеждений и средством исключения Бабарико из избирательного процесса", — заявила в ходе прений его адвокат Наталья Мацкевич.

На предыдущем заседании прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии — максимальное наказание, предусмотренное по статьям УК, которые ему инкриминируются.

Другим фигурантам дела обвинение просит от трех до шести с половиной лет лишения свободы, а одному обвиняемому прокурор предложил назначить ограничение свободы в связи с наличием у него хронического заболевания.