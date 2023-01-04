Бывший Мистер Эстония выпрашивал у детей секс за деньги

Попытки бывшего Мистера Эстония Койта Симсона (47) купить у четырех 13-14-летних девочек секс закончились для него уголовным наказанием, пишет Eesti Ekspress.

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Симсон обещал отвезти одну из девочек поесть в McDonald’s, если она разрешит ему пощупать ее грудь. Девочка отказалась.

Тогда Симсон предложил четырем находившимся с ним в автомобиле девочкам за оральный секс 30 евро. За половой акт мужчина был готов заплатить 100 евро. Все девочки от предложения отказались.

Один раз Симсону удалось пощупать девочку за грудь, когда она во время поездки в автомобиле высунула голову из люка.

Мужчине предъявили обвинения по статье 145 ("Половое сношение или иное деяние сексуального характера с малолетним").

Таллиннский окружной суд приговорил Симсона к двум годам лишения свободы условно. Преступления были совершены в Пярну еще летом 2018 года, но приговор вступил в силу в конце прошлого года.

В последнее время сферой деятельности осужденного было строительство. Титул Мистер Эстония Симсон выиграл в 2011 году.