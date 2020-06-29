Бывший премьер Франции Фийон приговорен к реальному тюремному сроку

Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон приговорен к двум годам лишения свободы и еще трем годам — условно. Такое решение вынес суд в Париже в понедельник, 29 июня.

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Кроме того Фийон обязан уплатить штраф в размере 375 тысяч евро. Жена экс-премьера Пенелопа приговорена к трем годам условно и штрафу в таком же размере.

Суд признал Фийона виновным в том, что его жене и детям за работу, которую они не выполняли, выплатили вознаграждение из государственных средств. Виновным признан и один из бывших коллег Фийона, он должен уплатить крупный штраф в размере около 300 тысяч евро.

Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон, фиктивно устроенная на работу сотрудницей аппарата парламента, за несколько лет получила около 800 тысяч евро. Она утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей, пишет агентство AP. Супруги намерены обжаловать решение.

Фийон проиграл президентские выборы Макрону

Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы. Расследование аферы с фиктивным наймом его жены началось за три месяца до голосования. В результате Фийон занял третье место по числу голосов, президентом был избран Эмманюэль Макрон.