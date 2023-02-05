Бывший премьер Израиля: "Путин обещал мне не убивать Зеленского"

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выложил на своем YouTube-канале многочасовое интервью, где он рассказал, среди прочего, об общении с Путиным в начале российского вторжения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я спросил: «Что это такое? Ты планируешь убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". Тогда я сказал ему: "Я должен понять, что ты даешь мне слово, что не убьешь Зеленского". Он сказал: "Я не собираюсь убивать Зеленского", - цитирует его рассказ Washington Post.

Беннет сказал, что затем он позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему об обещании Путина.

"Слушай, я вышел с собрания, он не собирается тебя убивать". Он спрашивает: "Ты уверен?" Я сказал: "100%, он тебя не убьет".

Беннет сказал, что во время своего посредничества Путин отказался от своего обещания добиваться разоружения Украины, а Зеленский пообещал не вступать в НАТО.

Беннет и раньше рассказывал, как пытался примирить Украину и Россию в первые недели полномасштабной войны. По его словам, через несколько дней после вторжения Путин сказал ему, что украинцы оказались "крепче, чем мне говорили". Но, предупредил он премьер-министра Нафтали Беннета, "мы большая страна, и у нас есть терпение". Бенет также вспоминал, что в октябре 2021 года, во время их первой встречи, Путин обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского: "Какой он еврей? Он пособник нацизма".