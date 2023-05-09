Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован у здания суда в Исламабаде

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана, а ныне лидера оппозиции Имрана Хана сообщили о его задержании вооруженными людьми в Исламабаде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хан прибыл в комплекс Высокого суда Исламабада для участия в слушаниях по обвинению в коррупции, где его взяли под стражу.

Кадры с места события показывают, как десятки военнослужащих, прибывших на бронетранспортерах, задерживают Хана после того, как он вошел в здание суда.

В твите главы МВД Пакистана Раны Санауллы говорится, что Хан не приходил в суд несмотря на уведомления и был арестован за нанесение ущерба национальной казне.

Хан отрицает выдвинутые против него обвинения. В его видеообращении, опубликованном представителями его партии "Движение за справедливость" (PTI), Хан говорит, что готов к тому, что его ждет впереди.

"Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты, — сказал он. — Если вы хотите отправить меня в тюрьму, я готов к этому".

С тех пор как Хан был отстранен от власти в прошлом апреле, против него было возбуждено порядка сотни судебных дел. В числе выдвинутых против него обвинений — коррупция, терроризм и даже богохульство.

В понедельник военные предостерегли Хана от высказывания необоснованных обвинений после того, как он обвинил генерал-майора Фейсала Насира и нынешнего премьер-министра Пакистана Шихбаза Шарифа в заговоре с целью его убийства.

Партия PTI призвала своих сторонников к протестам против задержания Хана.

После этого стали поступать сообщения об ожесточенных столкновениях в нескольких городах, включая Лахор, Карачи и Пешавар.

"Это последняя капля"



В Исламабаде сотни демонстрантов перекрыли одну из главных магистралей, ведущих в столицу и из нее.

Люди срывали уличные знаки, жгли костры и бросали камни. Журналисты Би-би-си находились там около часа, и за это время не увидели ни полиции, ни властей.

Протестующие заявили, что возмущены арестом Имрана Хана.

"Это абсолютно последняя капля", — сказала Фарида Роэдад.

"Что еще мы можем сделать? Что еще осталось Пакистану? Мы никогда не говорили ни слова против армии, но теперь я жалею, что мы этого не делали".

"Да будет анархия, пусть будет хаос. Если не будет Имрана, в Пакистане ничего не останется", — сказала участница протестов.

Кадры из Лахора, размещенные в твиттере, демонстрируют, как толпы людей врываются в дом главы военного корпуса и уничтожают внутри мебель и имущество.

По сообщениям агентства Reuters, протестующие в крупном портовом городе Карачи блокируют главную дорогу.

Многочисленные обвинения перед выборами

В марте пакистанский суд отдал распоряжение полиции приостановить попытки ареста популярного политика, чтобы снизить напряженность в стране.

Сотни сторонников Хана два дня не давали властям взять его под стражу и вступали в ожесточенные стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.

Операция по задержанию Хана началась после того, как суд в Исламабаде выдал ордер на его арест, поскольку бывший премьер отказался явиться в суд, чтобы дать показания по делу о продаже подарков.

Эти подарки ему вручали высокопоставленные представители иностранных государств в период с 2018 по 2022 год, когда он занимал пост премьера.

Список этих подарков был опубликован еще в прошлом году и включает семь пар часов, в том числе часы за 300 тыс. долларов, а также, по некоторым данным, бриллиантовые украшения и обеденные сервизы.

Сам Имран Хан, потерявший пост премьера в апреле 2022 года, отрицает какие-либо незаконные действия со своей стороны и называет возбужденное против него дело политически мотивированным.

Ранее в интервью Би-би-си Хан говорил, что у полиции нет никаких причин для его ареста и что правительство готово на все, чтобы упрятать его за решетку.

По словам бывшего премьера, власти с помощью этого ареста пытаются помешать ему и его партии принять участие в предстоящих выборах. "В тюрьме я или нет — они не смогут помешать моей партии победить", — сказал он.

В свою очередь министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб утверждает, что в этом деле нет никакой политической подоплеки.

После того, как в прошлом году в ходе парламентского голосования Имран Хан потерял свой пост, он начал ездить по стране, организуя митинги протеста, критикуя правительство и армию и требуя проведения досрочных выборов.

Во время одного из таких митингов на него было совершено нападение, Хан был ранен в ногу. Он обвинил в этом сторонников действующего премьера Шехбаза Шарифа. Шариф эти обвинения отвергает и говорит, что выборы будут проведены в намеченные сроки.