Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован у здания суда в Исламабаде

Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана, а ныне лидера оппозиции Имрана Хана сообщили о его задержании вооруженными людьми в Исламабаде.
Хан прибыл в комплекс Высокого суда Исламабада для участия в слушаниях по обвинению в коррупции, где его взяли под стражу.
Кадры с места события показывают, как десятки военнослужащих, прибывших на бронетранспортерах, задерживают Хана после того, как он вошел в здание суда.
В твите главы МВД Пакистана Раны Санауллы говорится, что Хан не приходил в суд несмотря на уведомления и был арестован за нанесение ущерба национальной казне.
Хан отрицает выдвинутые против него обвинения. В его видеообращении, опубликованном представителями его партии "Движение за справедливость" (PTI), Хан говорит, что готов к тому, что его ждет впереди.
"Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты, — сказал он. — Если вы хотите отправить меня в тюрьму, я готов к этому".
С тех пор как Хан был отстранен от власти в прошлом апреле, против него было возбуждено порядка сотни судебных дел. В числе выдвинутых против него обвинений — коррупция, терроризм и даже богохульство.
В понедельник военные предостерегли Хана от высказывания необоснованных обвинений после того, как он обвинил генерал-майора Фейсала Насира и нынешнего премьер-министра Пакистана Шихбаза Шарифа в заговоре с целью его убийства.
Партия PTI призвала своих сторонников к протестам против задержания Хана.
После этого стали поступать сообщения об ожесточенных столкновениях в нескольких городах, включая Лахор, Карачи и Пешавар.
"Это последняя капля"
В Исламабаде сотни демонстрантов перекрыли одну из главных магистралей, ведущих в столицу и из нее.
Люди срывали уличные знаки, жгли костры и бросали камни. Журналисты Би-би-си находились там около часа, и за это время не увидели ни полиции, ни властей.
Протестующие заявили, что возмущены арестом Имрана Хана.
"Это абсолютно последняя капля", — сказала Фарида Роэдад.
"Что еще мы можем сделать? Что еще осталось Пакистану? Мы никогда не говорили ни слова против армии, но теперь я жалею, что мы этого не делали".
"Да будет анархия, пусть будет хаос. Если не будет Имрана, в Пакистане ничего не останется", — сказала участница протестов.
Кадры из Лахора, размещенные в твиттере, демонстрируют, как толпы людей врываются в дом главы военного корпуса и уничтожают внутри мебель и имущество.
По сообщениям агентства Reuters, протестующие в крупном портовом городе Карачи блокируют главную дорогу.
Многочисленные обвинения перед выборами
В марте пакистанский суд отдал распоряжение полиции приостановить попытки ареста популярного политика, чтобы снизить напряженность в стране.
Сотни сторонников Хана два дня не давали властям взять его под стражу и вступали в ожесточенные стычки с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы.
Операция по задержанию Хана началась после того, как суд в Исламабаде выдал ордер на его арест, поскольку бывший премьер отказался явиться в суд, чтобы дать показания по делу о продаже подарков.
Эти подарки ему вручали высокопоставленные представители иностранных государств в период с 2018 по 2022 год, когда он занимал пост премьера.
Список этих подарков был опубликован еще в прошлом году и включает семь пар часов, в том числе часы за 300 тыс. долларов, а также, по некоторым данным, бриллиантовые украшения и обеденные сервизы.
Сам Имран Хан, потерявший пост премьера в апреле 2022 года, отрицает какие-либо незаконные действия со своей стороны и называет возбужденное против него дело политически мотивированным.
Ранее в интервью Би-би-си Хан говорил, что у полиции нет никаких причин для его ареста и что правительство готово на все, чтобы упрятать его за решетку.
По словам бывшего премьера, власти с помощью этого ареста пытаются помешать ему и его партии принять участие в предстоящих выборах. "В тюрьме я или нет — они не смогут помешать моей партии победить", — сказал он.
В свою очередь министр информации Пакистана Марриюм Аурангзеб утверждает, что в этом деле нет никакой политической подоплеки.
После того, как в прошлом году в ходе парламентского голосования Имран Хан потерял свой пост, он начал ездить по стране, организуя митинги протеста, критикуя правительство и армию и требуя проведения досрочных выборов.
Во время одного из таких митингов на него было совершено нападение, Хан был ранен в ногу. Он обвинил в этом сторонников действующего премьера Шехбаза Шарифа. Шариф эти обвинения отвергает и говорит, что выборы будут проведены в намеченные сроки.