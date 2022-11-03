Бывший премьер Пакистана Имран Хан ранен, его автоколонну обстреляли во время марша протеста

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил пулевое ранение в щиколотку, когда его автоколонну обстреляли в 150 км от крупного города Лахор на северо-востоке страны. Хан возглавлял марш протеста на столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.

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Члены партии бывшего премьера сообщают, что в результате стрельбы ранено еще четыре человека.

Один из нападавших застрелен, сообщил агентству "Франс пресс" помощник экс-премьера Рауф Хасан. "Еще один мужчина задержан полицией", — добавил он. По его словам, огонь велся из толпы.

Еще один партиец, Асад Умар, сообщил "Рейтер", что стреляли из автоматического оружия.

По данным пакистанских СМИ, 70-летний политик доставлен в больницу в Лахоре, его состояние не вызывает опасений у медиков.

"Это было покушение на него, попытка политического убийства", — заявил "Франс пресс" Рауф Хасан.

Марш протеста из Лахора в Исламабад начался в минувшую пятницу. В течение всей акции грузовик вез на буксире грузовой контейнер, и Хан каждый день забирался на него и произносил речи перед собравшимися жителями городов и сел по маршруту шествия.

Имран Хан, в прошлом известный игрок в крикет — самую популярную игру в Пакистане, — возглавил правительство страны в 2018 году. В апреле нынешнего года он ушел в отставку, после того как парламент вынес ему вотум недоверия. С тех пор Хан вел кампанию за досрочные выборы — новое правительство пришло к власти без выборов и настаивает, что проведет их только в 2023 году, как запланировано.

Имран Хан стремился улучшить отношения с Россией, и 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, как раз находился с визитом в Москве и не отменил запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Лояльные Кремлю политологи называли Пакистан в числе стран, среди которых Россия будет искать себе партнеров в условиях конфронтации с Западом.

В конце августа, уже после отставки Имрана Хана, появились сообщения о том, что Пакистан стал поставщиком артиллерийских боеприпасов советского калибра 122 мм для Украины, которая остро в них нуждалась. В доставке снарядов принимала участие британская военно-транспортная авиация; Великобритания, по данным СМИ, активно искала в нейтральных странах поставщиков, готовых продать оружие и боеприпасы советского образца для нужд Украины.

В 2007 году в Пакистане во время политического митинга была убита бывшая премьер-министр Беназир Бхутто.