Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и отправлен в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Саакашвили, который много лет не появлялся на родине из-за угрозы оказаться в тюрьме, накануне заявил, что находится в Батуми, куда приехал поддержать людей во время местных выборов. Они состоятся в субботу, 2 октября.

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"Наши правоохранительные органы на высшем уровне провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили. Они имели предварительную информацию о его передвижениях, начиная с Украины в направлении Грузии, и этот процесс был под полным контролем", — сказал на брифинге Гарибашвили.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — накануне написал Саакашвили в "Фейсбуке, а также разместил видео. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", — сказал бывший президент.

Накануне министерство внутренних дел Грузии заявило, что политик границу страны не пересекал. "Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и он не пересекал грузинскую границу, — цитирует Интерфакс представителя МВД Александра Дарахвелидзе. — У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины".

При этом представители властей заявили, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму.

В пятницу Саакашвили в "Фейсбуке" призвал своих сторонников проголосовать 2 октября, а на следующий день, в воскресенье, отправиться в поход в направлении Тбилиси, чтобы "защитить результаты выборов".

Бывший президент говорил, что намерен присоединиться к одной из таких колонн. "Если до этого узурпаторское правительство сможет меня задержать, это должно еще больше увеличить нашу силу. В любом случае я отступать не намерен — и, надеюсь, что вы тоже", — писал Саакашвили.

Представитель партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Мурман Думбадзе подтвердил, что политик находится в Грузии, однако не сообщил, как именно он пересек границу. В украинском офисе Саакашвили утверждали, что тот покинул Киев минувшей ночью и действительно находится в Грузии.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе, в свою очередь, назвал "распространенные Саакашвили видеокадры" фейком и "очередной клоунадой". Другой представитель этой политической силы Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили сейчас "находится на Украине, на курорте Трускавец" и якобы записал видео из своего номера в гостинице "Риксос".

Уголовные дела в Грузии и Украина

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него в стране было возбуждено четыре уголовных дела.

Политик жил на Украине, там он некоторое время занимал пост главы администрации Одесской области.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом гражданства его лишил. Экс-президент в тот момент находился в США. Украинский паспорт ему вернул новый президент Владимир Зеленский, после чего Саакашвили вернулся на Украину.

27 сентября Саакашвили заявил, что вечером 2 октября, когда в Грузии будут завершаться выборы в органы местного самоуправления, он прибудет в Тбилиси. И опубликовал авиабилет на эту дату из Киева в Тбилиси.

"После того как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", — писал тогда Саакашвили.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что бывший президент будет арестован, в случае если он вернется в страну. Аналогичные предупреждения прозвучали и в этот раз.

Анализ: важный игрок в грузинской политике

Нина Ахметели, корреспондент Би-би-си в Тбилиси

"Вот это мой Батуми", — говорит Михаил Саакашвили на опубликованном в "Фейсбуке" видео, которое в правящей партии назвали фейком, а его автора — клоуном.

О планах вернуться в Грузию Саакашвили сообщил несколько дней назад. Он обещал прилететь из Киева в Тбилиси в день голосования на местных выборах Грузии 2 октября. Судя по билету, фото которого он опубликовал в соцсетях, это должно было случиться уже после закрытия избирательных участков.

В анонсированное возвращение Саакашвили в правящей партии не верили. О планах приехать в Грузию бывший президент многократно говорил и раньше. Об этом ему с иронией напомнили представители "Грузинской мечты", обещая сразу задержать и отправить в тюрьму, если он все же осмелится прилететь в Тбилиси.

Споры о том, где находится Саакашвили, оказались в фокусе СМИ, затмив тему предстоящего 2 октября голосования, которое оппозиция называет историческим референдумом.

Ожидания оппозиции от этих выборов связаны с одним из пунктов соглашения с властью, подписанного при посредничестве ЕС. Согласно этому договору, досрочные выборы в парламент пройдут в следующем году, если 2 октября правящая партия не сможет преодолеть 43-процентный барьер.

В правящей партии, которая сперва подписала соглашение, но потом вышла из него, назначение досрочных парламентских выборов на основании голосования 2 октября исключают. Здесь говорят, что оппозиция готовится к провокациям как в день выборов, так и после них — по мнению партии, сторонники Саакашвили на них проиграют.

Последние действия Саакашвили подливают масла в огонь. Покинувший Грузию восемь лет назад и заочно осужденный на родине бывший президент в выборах не участвует, но остается весомым лидером в грузинской политике. Именно ему в течение девяти лет нахождения у власти "Грузинской мечты" посвящена львиная доля критики и нападок правящей партии.

Но у Саакашвили в Грузии остается немало сторонников. На этих выборах он пытается их мобилизовать.

По мнению некоторых политологов, его возвращение в эпицентр политического процесса в Грузии может помешать оппозиции привлечь тех, кому не нравятся ни нынешние, ни предыдущие власти страны.