Бывший сотрудник ФСИН застрелился в московском суде после вынесения приговора

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы сразу после оглашения приговора по его делу. Он получил три года колонии — при этом, по неофициальным данным, у Свиридова был рак в четвертой стадии.

Следственный комитет России сообщает, что Свиридов скончался. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, Свиридов выстрелил в себя после того, как услышал назначенный ему срок. Сейчас выясняется, как ему удалось пронести в зал суда оружие.

Источник агентства Интерфакс сообщает, что, по предварительной информации, Свиридов пронес в здание суда наградной пистолет.

"По некоторым данным, пистолет — наградной… По предварительной информации, он пронес пистолет в сумке, которая была досмотрена ненадлежащим образом", — сказал собеседник агентства.

Телеграм-каналы утверждают, что Свиридов страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии. Официально это не подтверждено.

В Мосгорсуде в свою очередь отмечают, что назначенный срок был мягче минимального, предусмотренного законом — Свиридова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ), по этой статье минимальный срок составляет семь лет колонии.

Согласно материалам суда, потерпевшим по делу проходил бывший замдиректора ФСИН Александр Сапожников. РБК сообщает, что Свиридов обвинялся в вымогательстве у него 10 млн рублей.

До приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.