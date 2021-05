Бывший спецназовец США получил 15 лет за шпионаж в пользу России

Отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США, известного как "зеленые береты", приговорен к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы за сотрудничество с оперативными сотрудниками российской разведки и передачу им данных, касавшихся нацобороны США. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

Там указали, что 46-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре. По данным следствия, с декабря 1996 по январь 2011 года он "периодически посещал Россию и встречался" с агентами российской разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя. Кроме того, Деббинс подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", отметили в Минюсте США.

"Деббинс нарушил свою присягу офицера армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны", — заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.

NEW: Former Army Green Beret Peter Debbins — code name Ikar Lesnikov — sentenced to a decade & a half behind bars for spying for Russian intel (GRU) including providing info on his unit along Russia's border & names of other servicemembers for recruitment.https://t.co/6e2snwaKcV