Бывший ведущий Top Gear Джеймс Мэй продает необычный автомобиль

Бывший ведущий Top Gear (а ныне — The Grand Tour) Джеймс Мэй решил продать свой любимый водородный электромобиль. Седан Toyota Mirai простаивает в гараже, потому что водородное топливо, на котором работает машина, есть только на 11 АЗС во всей Великобритании.

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Мэй посетовал, что использовать машину регулярно не получается.

"Очень трудно использовать Mirai в качестве машины на каждый день. В отличие от Германии или Японии, где водородных заправок сотни", — объяснил Джеймс.

Решив избавиться от машины, Мэй записал ролик, в котором подробно о ней рассказал.

"Это самая красивая машина, которой я когда-либо владел", — сказал Джеймс в ролике на YouTube-канале Drivetribe.

Toyota Mirai разгоняется до сотни за девять секунд. Силовой агрегат автомобиля выдает 154 л.с. Запас хода на одной заправке достигает 480 километров. Заправить топливный бак можно за пять минут, но только при условии, что рядом есть специализированная АЗС.

Отметим, что сейчас Toyota выпускает уже более продвинутые водородомобили второго поколения. Они получили усовершенствованную силовую установку, а запас хода вырос до восьми сотен километров.