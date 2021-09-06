Бывший военнослужащий США застрелил четырех человек во Флориде
Foto: AP/Scanpix/LETA

Среди погибших в результате стрельбы в округе Полк - трехмесячный ребенок. После перестрелки с полицией предполагаемый преступник в бронежилете был задержан.

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Бывший снайпер армии США застрелил четырех человек во Флориде. Преступник ворвался в частный дом Лендленде в округе Полк и застрелил 40-летнего мужчину, 33-летнюю женщину и их трехмесячного сына, а также в другом находящемся на том же участке доме - 62-летнюю бабушку ребенка, сообщил вечером в понедельник, 5 сентября, начальник местной полиции Грэди Джадд.

Кроме того, преступник ранил 11-летнюю девочку. После перестрелки с полицией предполагаемый преступник в пуленепробиваемом жилете был задержан. 33-летний подозреваемый был доставлен в больницу в связи с полученными ранениями, после получения медицинской помощи его перевезли в местную тюрьму.

Согласно этим данным, предполагаемый нападавший участвовал в военных операциях США в Ираке и Афганистане. Кроме того, сообщается, что он употреблял метамфетамин и вел себя крайне агрессивно. По первым оценкам, задержанный может страдать психическими заболеваниями.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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