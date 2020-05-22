Бывшую яхту экс-премьера России Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Бывшую яхту Дмитрия Медведева, экс-премьер-министра России, выставили на продажу на сайте Avito. На это обратил внимание основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный указал, что объявление с Avito было удалено, однако копия страницы сохранилась в кэше Google.

За яхту премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска, согласно объявлению, просили 134 млн рублей. Судно, которое сейчас находится в Имеретинском порту Сочи, может развивать скорость до 26 узлов в час. На яхте 5 кают, она рассчитана на 12 пассажиров.

Как утверждает Навальный, выставленная на продажу яхта принадлежала Дмитрию Медведеву с 2009 по 2015 год. Это же судно фигурировало в фильме Навального "Он вам не Димон".

По данным Навального, подконтрольная Медведеву фирма купила яхту в 2009 году. В 2015 году ее приобрел свояк Владимира Путина, бизнесмен Николай Шамалов. Он переименовал судно в "Татьяну" в честь своей жены, а сейчас, предполагает Навальный, Шамалов ищет для яхты нового владельца.