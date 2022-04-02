C 3 апреля в Эстонии больше не нужно носить маски
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Правительство Эстонии решило, что с завтрашнего дня общереспубликанская обязанность носить маски отменяется, поскольку уровень распространения коронавируса по всем показателям снизился до среднего, или желтого. Однако маски по-прежнему рекомендуется носить в многолюдных местах, особенно людям, относящимся к группе риска.

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"Этим утром мы получили долгожданную новость — мы достигли желтого уровня риска и можем уже с завтрашнего дня отменить обязанность носить маски", — сказала премьер-министр Кая Каллас. "С завтрашнего дня в публичных местах больше не нужно носить маски. Однако рекомендация носить маску в многолюдных помещениях и общественном транспорте сохраняется, особенно если мы говорим о группах риска, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется и заражает. По-прежнему более чем у 1000 человек в день диагностируется Covid-19, а в больницы из-за тяжелой формы коронавируса попадает около 30 человек в день. Поэтому, пожалуйста, давайте и дальше будем осторожными, заботиться о других, а те, кто еще этого не сделал, пожалуйста, вакцинируйтесь. С завтрашнего дня мы сможем жить без масок, но что будет дальше — зависит от нас самих", — подчеркнула Каллас.

Вместе с обязанностью носить маски отменяется также обязанность соблюдать требования дезинфекции и дистанцию, но и тут рекомендуется по возможности придерживаться дистанции в многолюдных местах, если речь идет о людях, которые не общаются друг с другом каждый день, а также дезинфицировать руки.

С сегодняшнего дня риск распространения коронавируса в Эстонии понизился с высокого до среднего уровня, которому в матрице риска соответствует желтый цвет. По состоянию на утро среднее количество заражений за семь дней составляло 1027, а среднее число гоститализируемых из-за Covid людей за тот же период составило 29,86.

По состоянию на 2 апреля в больницах находятся 274 зараженных коронавирусом человека, за сутки умерло 3 человека с этим диагнозом.

Среднее число новых случаев заражения на семь дней соответствовало желтому уровню риска уже с 22 марта и соответствует ему и сейчас. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать, что количество гоститализаций продолжит уменьшаться. Поскольку и число госпитализированных за последние семь дней по-прежнему снижается и та же тенденция наблюдается в отношении общего количества находящихся в больнице пациентов, то даже если среднее число новых случаев заражений за семь дней перестанет сокращаться, к росту нагрузки на больницы это не приведет. В нынешней ситуации способность больниц работать возрастает с каждым днем, поскольку в гоститализации нуждается в два с лишним раза меньше пациентов, нежели на пике пандемии, когда в больницах лежало более 700 больных Covid-19.

Из мер, препятствующих распространению Covid, в определенных случаях продолжает действовать требование соблюдать изоляцию после въезда в страну. В отношении больных Covid действует требование соблюдать карантин, а невакцинированные близкоконтактные должны семь дней пребывать в самоизоляции.

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