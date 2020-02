C лайнера Diamond Princess решили эвакуировать пожилых и пассажиров с хроническими заболеваниями

Власти Японии решили эвакуировать пожилых и страдающих хроническими заболеваниями пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине по коронавирусу у берегов Иокогамы. Эти категории людей наиболее подвержены заражению, кроме того, многие начали испытывать стресс из-за долгого пребывания в замкнутом пространстве.

По данным агентства Kyodo, около 80% пассажиров судна старше 60 лет. Из них 215 более 80 лет, а 11 - более 90 лет. Эвакуация должна начаться 11 февраля, точное число человек, которых планируется спустить на берег, не сообщается.

По данным Министерства иностранных дел Японии, 1850 пассажиров из 3700 обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. С лайнера эвакуировано 135 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Они госпитализированы в больницы префектуры Канагава.

На борту Diamond Princess находятся пассажиры из 50 стран, в том числе 24 россиянина. Заразившихся среди них нет. По первоначальному плану, карантин на лайнере должен продлиться до 19 февраля, после чего пассажиры смогут сойти на берег. Минздрав рассматривает возможность провести анализ у всех оставшихся пассажиров, однако спикер правительства Ёсихидэ Суга выразил сомнение в том, что это будет технически возможно.

На сегодняшний день результатов каждого анализа приходится ждать 6-8 часов. Возможности НИИ инфекционных болезней и больницы в Иокогаме, где могут быть проведены такие анализы, составляет 220 человек в день, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телевидение Asahi.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия японских властей, назвав их хаотичными и несистемными. "Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы", - сказала Захарова.

Несколько дней назад журналисты с причала заметили на одной из палуб японский флаг с самодельной надписью, гласящей о серьезной нехватке лекарств на борту. Многие пассажиры страдают от диабета, высокого давления, хронических заболеваний. Как пишет "Новая газета", в Японии найти все необходимые пассажирам препараты непросто, так как некоторые не продаются в стране или вообще запрещены.

A Japanese flag with the words “medicine lacking” is draped on the quarantined cruise ship Diamond Princess. Some guests are elderly and on medication. #coronavirus #DiamondPrincess pic.twitter.com/iQncSy50tX

Издание отмечает, что выполнены сотни заявок на уникальные лекарства, но проблема не решена. Еще одна проблема - изоляция. На судне сохраняется строгий режим, людям запрещено выходить из кают, еду оставляют на подносах перед дверью. При желании можно заказать и спиртное. Однако если постояльцы люксовых кают могут выйти на балкон, то в более дешевых каютах даже нет окон. Для них организованы коллективные выходы на палубу, но члены команды тщательно следят, чтобы пассажиры не приближались друг к другу ближе чем на два метра.

Круизная компания Princess Cruises пообещала пассажирам лайнера полную компенсацию расходов, связанных с путешествием, и скидку на следующий вояж в размере 100% от нынешнего круиза. Клиентам возместят средства, потраченные на авиабилеты, такси, скоростные поезда синкансэн, проживание в отелях в Японии до и после круиза, а также экскурсии по городам, где туристы могли сойти на берег.

Чтобы отвлечь пассажиров, команда придумывает для них разные развлечения. Например, пассажиры могут посмотреть по телевизору выступления фокусника, который также оказался под карантином, пишет Forbes. 9 февраля туристы смотрели трансляцию вручения "Оскаров". Одна из пассажирок призналась, что впервые за много лет посмотрела церемонию в прямом эфире, что не удавалось ранее из-за работы.

Еще один пассажир рассказал, что смотрит с семьей видеоуроки оригами. Некоторые "пленники" лайнера рассказывают в соцсетях о жизни в карантине. Мэттью Смит делится в Twitter фотографиями завтраков, обедов и ужинов, а также краткими новостями с судна. Во вторник он сообщил со слов капитана, что Япония направила на Diamond Princess 45 врачей, 55 медсестер и 45 фармацевтов, и поблагодарил власти страны за это.

Today's lunch: crab salad; vegetarian curry for me (loved the taste but the look, not so much); shrimp and vegis for Katherine (#PrincessCruises serves great shrimp); chocolate cake; and a bonus - Cup Noodles! (Saved that for later) pic.twitter.com/I1Ep8RNNq1