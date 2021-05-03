C понедельника упрощается порядок пересечения границы Эстонии и Латвии с целью работы или учебы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С понедельника ежедневно пересекать эстонско-латвийскую границу с целью работы или учебы можно на основании одного теста на коронавирус в неделю, предусматривает постановление правительства Эстонии.

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Тест должен быть отрицательным или же человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило распространяется на людей, которые пересекают эстонско-латвийскую границу более двух раз в неделю. Исключение сделано с целью облегчить положение предпринимателей и работников Вырумаа.

Согласно поправке, человек, который ездит на работу или учебу в Эстонию не реже двух раз в неделю, при пересечении государственной границы должен будет сдать только один тест на коронавирус в течение 7 дней. Без теста также можно ездить на работу и учебу через границу, если за последние шесть месяцев человек был инфицирован "Covid-19" или вакцинирован.

При пересечении эстонско-латвийской государственной границы расширяются обычные нормы, согласно которым для сокращения 10-дневной самоизоляции после пересечения границы тест должен быть отрицательным, чтобы иметь возможность выполнять рабочие задачи. Это постановление означает сдачу двух-трех тестов в неделю для людей, работающих в эстонско-латвийском приграничье, что требует времени и ресурсов.

И работник, и работодатель должны продолжать соблюдать все правила безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски, соблюдение требований дезинфекции и самоизоляция в случае болезни.

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