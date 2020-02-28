C зараженным коронавирусом иранцем ехали работники Swedbank. Затем они вернулись на работу

Маловероятно, чтобы работники в инкубационный период могли кого-то заразить.

В среду вечером в Эстонии обнаружили первого заразившегося коронавирусом — иранца, который приехал на автобусе из Риги. Коронавирусом он, по первоначальным данным, заразился будучи в командировке в Иране.

По данным Delfi, в том же автобусе также находились несколько работников Swedbank, которые днем позже вернулись на работу. Swedbank не опроверг это, но и не согласился окончательно подтвердить информацию.

Руководитель по коммуникации банка Кристийна Херодес сказала, что Swedbank не разглашает передвижения и местонахождения своих работников, но подтверждает, что предприятие дает им необходимую информацию. "Если нужно, мы примем меры так, что мы не подвергнем опасности ни своих клиентов, ни работников", — пояснила Херодес.

"Мы ежедневно следим за ситуацией и в соответствии с этим даем своим работникам рекомендации и инструкции. Например, мы рекомендуем на следующей неделе проводить собрания между разными странами только через электронные каналы", — поделилась Херодес политикой банка по профилактике.

Все-таки она решила не объяснять, есть ли у этих работников контакты с клиентами и какие.