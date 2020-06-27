Центр радиационной безопасности: в регионе Балтийского моря увеличился уровень радиации

По данным Центра ядерной и радиационной безопасности, обнаруженная радиация не образовалась в результате взрыва и не опасна для здоровья, сообщает портал rus.err.ee.

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В регионе Балтийского моря чуть увеличился уровень радиации, сообщает Центр ядерной и радиационной безопасности STUK.

16 и 17 июня STUK зафиксировал в воздухе Хельсинки небольшое количество радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия, передает Yle.

Однако директор департамента радиационного контроля окружающей среды STUK Пиа Вестербакка уверяет, что причин для беспокойства нет, и радиация не образовалась в результате взрыва.

"Количество радиоактивных веществ очень маленькое, и не влияет на окружающую среду или здоровье человека", — пояснил Вестербакка.

Увеличение радиации также отметили в соцсетях. Карта организации, выступающей против ядерных испытаний, показывает желтым цветом район, где может находиться источник радиации.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Источник радиации пока не найден. Анализы, собранные в разных местах, будут готовы к следующей неделе. На вопрос, может ли Россия быть источником, Вестербакка отвечает с осторожностью.

"Расследование все еще продолжается. Да, ветер дул с востока. Но сейчас мы ждем дополнительной информации, например, о том, как вращались воздушные потоки. Радиоактивные изотопы также заметили в Швеции и Норвегии. На этом этапе мы не можем утверждать, что радиация пришла из России", — сказал Вестербакка.

В Росгидромете сообщили, что не выявили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря. Там отметили, что мощность дозы гамма-излучения на станциях в море соответствует норме. В "Росэнергоатоме", в свою очередь, заявили, что не фиксировали в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а суммарные выбросы на станциях по всем изотопам не превысили контрольных значений, пишет портал meduza.io.