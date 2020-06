Центр радиационной безопасности: в регионе Балтийского моря увеличился уровень радиации

По данным Центра ядерной и радиационной безопасности, обнаруженная радиация не образовалась в результате взрыва и не опасна для здоровья, сообщает портал rus.err.ee.

В регионе Балтийского моря чуть увеличился уровень радиации, сообщает Центр ядерной и радиационной безопасности STUK.

16 и 17 июня STUK зафиксировал в воздухе Хельсинки небольшое количество радиоактивных изотопов кобальта, рутения и цезия, передает Yle.

Однако директор департамента радиационного контроля окружающей среды STUK Пиа Вестербакка уверяет, что причин для беспокойства нет, и радиация не образовалась в результате взрыва.

"Количество радиоактивных веществ очень маленькое, и не влияет на окружающую среду или здоровье человека", — пояснил Вестербакка.

Увеличение радиации также отметили в соцсетях. Карта организации, выступающей против ядерных испытаний, показывает желтым цветом район, где может находиться источник радиации.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN