Украинские власти утверждают, что российские ракеты попали в здание с офисами, Дом офицеров и жилые дома, а также "задели" больницу. Президент Зеленский назвал произошедшее "терактом". Власти РФ пока что ограничились непубличным комментарием для Маргариты Симоньян.

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По меньшей мере 20 человек, включая трех детей, погибли, еще десятки человек пострадали в результате ракетного удара по городу Винница в центральной Украине. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным Национальной полиции, более 90 человек обратились за медицинской помощью.

По данным полиции Украины, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу. "Страна.ua" пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и памятник ВВС Украины. В офисе президента Украины говорят, что удар нанесли крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом. "Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" — заявил Зеленский.

Прокуратура Винницкой области начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством (часть 2 статья 438 УК Украины). На месте обстрела продолжаются поисковые работы.

Официально в министерстве обороны РФ пока что не комментировали случившееся. Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram: "Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: 'В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков'".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.