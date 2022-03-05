Центристская партия Эстонии отказалась сотрудничать с "Единой Россией"
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Совет уполномоченных Центристской партии Эстонии утвердил недействительность протокола о сотрудничестве с "Единой Россией": совет единогласно утвердил, что протокол о сотрудничестве, заключенный с партией "Единая Россия" ("ЕР") в 2004 году, истек и утратил силу.

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"За" прекращение сотрудничества с "ЕР" были 103 депутата, против и воздержавшихся не было. Решение совета будет официально сообщено другой стороне протокола о сотрудничестве, сообщил генсек Центристской партии Эстонии Андре Ханимаги.

"Пункты деятельности, изложенные в протоколе о сотрудничестве, по существу не проводились, и, по нашему мнению, этот документ недействителен. Мы декларировали это и раньше. Однако в сложившейся ситуации мы сочли необходимым четко и однозначно подтвердить прекращение действия протокол о сотрудничестве и на уровне совета уполномоченных партии", — сообщил Ханимаги.

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