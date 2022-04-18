Центробанк снова разрешил жителям России покупать наличную валюту в банках

Центробанк РФ с 18 апреля снова разрешил банкам продавать наличную валюту населению. Это было запрещено с 9 марта.

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В ночь с 8 на 9 марта ЦБ РФ ввел один из самых жестких валютных запретов для граждан в современной истории России: предполагалось, что в течение полугода, до 9 сентября, россияне не смогут покупать иностранную валюту наличными. Покупать валюту было разрешено только в безналичной форме, а снимать — только с ранее открытых счетов и депозитов, только в долларах и в пределах 10 тысяч долларов. Сбережения в других валютах или сверх этого лимита могли быть выданы только в рублях.

В апреле курс рубля, упавший после начала войны, заметно укрепился. 8 апреля Центробанк несколько смягчил введенные меры валютного контроля. С 11 апреля разрешили снимать евро. С 18 апреля 2022 года российским банкам снова разрешено продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Центробанк также снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых и отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную на уровне 12%.