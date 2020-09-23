Церемония вручения Нобелевских премий изменена из-за пандемии

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в 2020 году меняет формат из-за пандемии заболевания Covid-19. Так, церемония награждения лауреатов в Стокгольмском концертном зале отменена, сообщил Фонд Нобеля во вторник, 22 сентября.

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Церемонию в зале заменит телевизионная церемония с включениями из нескольких стран. Кроме того, торжественный банкет в Стокгольмской ратуше не состоится.

Медали и дипломы будут вручены лауреатам, чьи имена станут известны с 5 по 12 октября, в их родных странах. К этому могут привлечь посольства или университеты, говорится в сообщении фонда. Вручение наград по традиции проходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Обладатели премий 2020 года получат приглашения на церемонию вручения наград 2021-го, заверили в фонде.

А в норвежской столице, где вручают премию в области укрепления мира, церемония пройдет в менее масштабном формате — не в ратуше, а в университете Осло, где она не проводилась с 1990 года. Торжественный банкет также отменен.

Более 31 млн инфицированных и почти миллион смертей

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, с начала пандемии обнаружен у 31,7 млн жителей планеты. Больше всего заражений — в США (7 млн), Индии (5,64 млн) и Бразилии (4,59 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. Пандемия унесла жизни свыше 973 000 человек. Многие государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.