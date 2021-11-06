Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.

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Католическая церковь в Польше выступает за проведение общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов на границе с Беларусью. Деньги, которые планируется собрать во всех польских церквях к 21 ноября, будут переданы благотворительной организации Caritas для обеспечения в приграничном регионе на северо-востоке Польши предпосылок "долгосрочной интеграции беженцев", которые хотят остаться в Польше, заявил председательствующий на конференции польских епископов архиепископ Станислав Гадецкий во время богослужения в Варшаве вечером в пятницу, 5 ноября.

"На наших глазах происходит гуманитарная катастрофа", — сказал архиепископ в своей проповеди, указав на то, что на польско-белорусской границе "страдают и умирают" люди. По его словам, прибывшие туда мигранты стали жертвами недопустимых игр международной политики. "Однако, независимо от обстоятельств их прибытия, они, безусловно, нуждаются в нашей духовной и материальной помощи", — подчеркнул Гадецкий. С начала нынешнего миграционного кризиса церковь в Польше оказывает посильную помощь беженцам через Caritas и ответственного за это епископа. Так, по сведениям церкви, оказывается поддержка приютам для мигрантов и беженцев. Кроме того, приходы у границы Польши с Беларусью установили так называемые "палатки надежды".

Гадецкий сделал особый акцент на том, что церковь должна проявить христианскую чуткость по отношению к прибывшим. По его словам, к ним необходимо относиться так, как предписывает Евангелие. "Без ущерба для безопасности республики и ее граждан, следует продемонстрировать нашу солидарность с ними", — заявил архиепископ и призвал католиков молиться о мире на восточной границе Польши.

Архиепископ выступает за создание гуманитарных коридоров

По данным польской пограничной службы, за период августа нынешнего года около 30 000 мигрантов из Ирака, Афганистана и ряда других стран Ближнего Востока и Африки пытались незаконно попасть в ЕС через границу между Беларусью и Польшей. Польские пограничники главным образом противодействовали этому. В результате множество мигрантов застряли в пограничной зоне и пребывают в катастрофических условиях. Беларусь препятствует их возвращению на свою территорию. Несколько человек из числа мигрантов уже умерли на границе от переохлаждения или истощения.

Ответственной за прибытие к границе беженцев Польша и ЕС считают Беларусь. Они обвиняют белорусский режим в том, что десятки тысяч людей из кризисных стран Ближнего Востока и других регионов доставляются самолетами в Минск, а затем на границу со странами ЕС — Польшей, Литвой и Латвией. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда объявил в приграничной с Беларусью зоне режим чрезвычайной ситуации. Варшава подверглось критике за отказ в предоставлении убежища мигрантам и их принудительное выдворение обратно в Беларусь, подвергая их жизни опасности. Представители благотворительных организаций и журналисты не допускаются в зону чрезвычайной ситуации.

В начале октября Гадецкий безуспешно требовал от польского правительства одобрения на открытие так называемых "гуманитарных коридоров". "Этот механизм, хорошо зарекомендовавший себя в других странах, позволяет оказывать конкретную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается — пострадавшим от войн и преследований, причем в обстановке безопасности и под полным контролем", — сказал тогда архиепископ.