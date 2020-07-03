Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, захватившего монастырь
Foto: DELFI

Суд Екатеринбургской епархии в пятницу признал схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии Covid-19, виновным в нарушении монашеских обетов и лишил его сана.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Суд постановил. Первое: признать игумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов.

Второе: в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть игумена Сергия Романова Николая Васильевича из священного сана", - сказал журналистам по итогам заседания суда митрофорный протоиерей Николай Малета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

9

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form