Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Суд Екатеринбургской епархии в пятницу признал схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии Covid-19, виновным в нарушении монашеских обетов и лишил его сана.

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"Суд постановил. Первое: признать игумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов.

Второе: в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть игумена Сергия Романова Николая Васильевича из священного сана", - сказал журналистам по итогам заседания суда митрофорный протоиерей Николай Малета.