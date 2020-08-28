Charite сообщила о небольшом улучшении у Навального
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Состояние политика Алексея Навального остается стабильным, но началось небольшое улучшение в симптоматике, вызванной действием ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника Charité.

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Он остается в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме.

Его состояние оценивается по-прежнему как тяжелое, но непосредственной угрозы его жизни нет, говорится в пресс-релизе.

"Однако, с учетом тяжести отравления пациента, еще слишком рано прогнозировать долгосрочные последствия для него от случившегося", - считают специалисты.

Лечащие врачи поддерживают тесную связь с женой пациента Юлией Навальной. Она заверила Charité, что решение клиники обнародовать подробности о его состояние соответствовало бы его пожеланиям.

Навальный впал в кому 20 августа, пока летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске. По желанию Юлии 22 августа его перевезли в Германию и положили в Charité - канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность помочь. 24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

25 августа Charité отменила брифинг по Навальному.

Когда Spiegel и Bellingcat сообщили, что клиника связалась с болгарскими врачами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного, по версии СМИ, "Новичком", Charité заявила, что не будет комментировать домыслы.

28 августа Spiegel и Bellingcat, ссылаясь на источники, сообщили, что Charité запросили помощи у бундесвера и британской лаборатории по химоружию и биологическому оружию в Портон-Дауне.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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