Часть мигрантов перебрались через ограждение на КПП границы с Польшей

Группа мигрантов, находящихся у погранперехода на границе с Польшей, преодолели колючую проволоку и вплотную подошли к польской территории.

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Как сообщает в своем телеграм-канале госиздание "СБ - Беларусь Сегодня", у пункта пропуска "Брузги" началась давка. СМИ констатирует, что часть белорусского забора беженцы уже сломали.

Кроме того мигранты собирают хворост для костров возле пункта пропуска.

Утром 15 ноября находящиеся на белорусско-польской границе мигранты собрали вещи, собрались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги". "Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми", - говорится сообщении в телеграм-канале ГПК.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась на прошлой неделе, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.