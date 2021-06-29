Часть смертей от штамма “дельта” в Англии приходится на привитых людей. Это ожидаемо, считают эксперты

В британском таблоиде MailOnline в июне вышла статья под заголовком "29% из 42 умерших от нового штамма получили обе прививки". Председатель Винтонского центра коммуникации рисков и доказательств в Кэмбридже Дэвид Спигельхалтер и статистический посол Королевского общества статистики Антони Мастерс объяснили The Guardian, почему это было ожидаемо и не должно быть поводом для беспокойства.

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25 июня ведомство, ответственное за общественное здравоохранение Англии опубликовало данные, согласно которым 43% от умерших от "дельта"-варианта были привиты от Covid-19 (50 из 117), а большинство (60%) получили хотя бы одну дозу вакцины. Эксперты указывают, что хотя вакцины высокоэффективны, они не идеальны.

"Представьте гипотетический мир, где абсолютно все получили неидеальную вакцину. Хотя смертность будет низкой, все умершие будут полностью привиты", — пишут Спигельхалтер и Мастерс.

Нынешние подсчеты свидетельствуют, что вакцины защищают от госпитализации в 94% случаев заражения "дельта"-вариантом. Снижение риска смерти может составлять 95%, то есть, риск сокращен до одной двадцатой от того, с чем надо считаться непривитым людям.

Однако риск сильно зависит от возраста — чем старше человек, тем опаснее для него заболевание. Таким образом, риск умереть от Covid-19 для привитого 80-летнего человека равен риску непривитого 50-летнего человека, "что значительно ниже, но и не полное отсутствие [риска], поэтому мы можем ожидать некоторое количество смертей", — указали специалисты в своем комментарии.

"Покрытие и эффективность — это важные данные для оценки программ вакцинации. Лучше смотреть на хладнокровный анализ аналитиков, чем на горячие предположения в социальных и других медиа", — подытожили специалисты.