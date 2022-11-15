Частные русскоязычные медиа Эстонии получат от государства миллион евро
Foto: Panther Media

Министерство культуры Эстонии направило на согласование постановление министра культуры о выделении в следующем году частным русскоязычным медиа Эстонии миллиона евро на производство контента.

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Как отмечает rus.err.ee, в пояснительной записке к постановлению говорится, что проект поможет независимым частным СМИ в Эстонии создавать и передавать журналистский контент, уравновешивающий русскоязычное информационное пространство и формирующий единое инфополе, тем самым поддерживая сплоченность общества.

Целью пособия является усиление редакций эстонских частных русскоязычных изданий, чтобы контент русскоязычной журналистики был профессиональнее и разнообразнее. Медиаконтент, созданный и опубликованный на выделенные средства, включая оригинальные новости, должен быть бесплатным.

Минимальная сумма пособия составляет 10 000 евро, максимальная — 300 000 евро. Общая сумма пособия — миллион евро.

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