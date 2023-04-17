Частные самолеты доставляются через Литву в РФ предположительно в обход санкций

В этом году три частных самолета получили разрешение на полеты в Россию из Литвы, и воздушное пространство нашей страны может быть использовано для обхода международных санкций путем доставки в Россию самолетов, купленных в Европе, сообщает Отдел расследования ЛРТ.

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Один частный самолет Beechcraft B24R Sierra, который прибыл в Каунас из Испании через Польшу 31 марта и вылетел в Псков 2 апреля, в настоящее время продается в Москве.

Литовская администрация безопасности транспорта, выдавшая разрешение на полет из Каунаса в Россию, утверждает, что в данном случае международные санкции не были нарушены.

По данным LRT, частный самолет был продан латвийской компанией Fly Sky и использовался академией подготовки пилотов FlyUp Academy в Испании. Единственным акционером Fly Sky является зарегистрированная в Вильнюсе Aviaserviso grupe, dозглавляемая гражданином Литвы, который до августа 2021 года также возглавлял и испанскую академию FlyUp Academy.

Литовский пилот и казахский и российский бизнесмен, у которого есть бизнес в Литве, были вовлечены в эту возможную схему уклонения от санкций, которая расследуется Службой расследования финансовых преступлений, сообщает LRT.

Самолетам также разрешено лететь в Псков из Литвы не только 2 апреля, но и 14 января и 15 марта.