Чеченец получил в Австрии пожизненный срок за убийство чеченского диссидента
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.

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Земельный суд в Корнойбурге, Нижняя Австрия, приговорил выходца из Чечни к пожизненному заключению после того, как его признали виновным в убийстве земляка - чеченского диссидента. Присяжные заседатели проголосовали за вердикт единогласно. Сообщение об этом в пятницу, 6 августа, обнародовано официальным представителем суда.

43-летний Мамихан Умаров, получивший политическое убежище в Австрии в 2005 году и проживавший в этой стране под именем Мартин Бек (Martin Beck), был найден мертвым с огнестрельными ранениями в промышленной зоне в Герасдорфе к северо-востоку от Вены 4 июля 2020 года. Как показала экспертиза, в него выстрелили шесть раз, в том числе сделали один выстрел в голову с небольшого расстояния.

Погибший выступал с критикой Кадырова

Умаров вел видеоблог на платформе YouTube, где под псевдонимом "Анзор из Вены" публиковал видеоматериалы с критикой чеченского лидера Рамзана Кадырова. Также он сотрудничал с австрийской контрразведкой и давал показания на судебных процессах по делам об убийствах чеченцев.

По словам следователей, кровь погибшего и остатки пороха были обнаружены обуви и на руках признанного убийцей и приговоренного судом к пожизненному заключению 48-летнего чеченца при его аресте вскоре после трагедии. Мотив преступления не установлен.

Согласно сведениям пресс-секретаря суда в Корнойбурге, осужденный, имя которого не разглашается из соображений конфиденциальности, не признал себя виновным и после оглашения приговора заявил о намерении подать апелляцию. Его защита возлагает вину за убийство на телохранителя погибшего.

В последние годы произошло несколько нападений на чеченцев за пределами Чечни. Так, недавно в ФРГ гражданин России предстал перед судом за дерзкое убийство среди бела дня в Берлине этнического чеченца из Грузии в 2019 году. В свое время погибший воевал с российскими войсками в Чечне, а в 2016 году бежал в Германию. Обвинение утверждает, что его убийство было поручено подозреваемому российскими властями.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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